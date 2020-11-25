Отключение отопления в Новосибирске 25 ноября 2020 года: где нет тепла, когда дадут

В Новосибирске отключат отопление в домах Октябрьского района.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 25 ноября 2020 года. Временно без тепла останутся 69 домов 4 соцобъекта в Октябрьском районе. О причинах отключения рассказали в СГК.
— В 9 утра наша бригада приступила к работам на теплотрассе по улице Выборной. Здесь потребовалось устранить повреждение трубопровода, — пояснили в компании.
Работы завершат к 17 часам, после чего отопление и горячее водоснабжение будут восстановлены.
Напомним, по прогнозам синоптиков температура воздуха в Новосибирске днем составит -6 градусом, а вечером столбик термометра опустится до -11 градусов.
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