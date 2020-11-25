«Обещала, что выйду замуж»: сибирячка заплатила 2,5 миллиона рублей экстрасенсу из Карелии за любимого

Сибирячка обратилась в полицию после того, как экстрасенс не привела к ней любимого. Фото: архив КП

Жительница Новосибирска заплатила экстрасенсу из Карелии 2,5 миллиона рублей за то, чтобы устроить личную жизнь и встретить любимого. Женщину она нашла по объявлению в Интернете, пообщалась с ней и вскоре перевела первую часть денег.

Затем в течение года она исправно платила за каждый сеанс. Ведунья говорила, что на закате будет гадать на свечах и читать заговоры. Вот только сибирячка так и не встретила мужчину. Тогда она обратилась в полицию.

— Полицейские установили личность и местонахождение лжеведуньи. Ей оказалась 39-летняя жительница одной из деревень Пряжинского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, — рассказали в ГУ МВД по республике Карелия.

Экстрасенс находится под подпиской о невыезде.

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