В Новосибирске имущество «Сибсельмаша» продали за 505 миллионов рублей

Имущество новосибирского завода «Сибсельмаш» продано с торгов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имущество новосибирского завода «Сибсельмаш» продано с торгов за 505 миллионов рублей. Изначально была заявлена цена в размере 1 664 миллиардов рублей, сообщает издание «Новая Сибирь».

Имущество приобретено компанией «Банкротфорум», представившая интересы московской компании «Меркас». Обе компании принадлежат частным лицам.

По данным ЕГРЮЛ, основная сфера деятельности ООО «Меркас» — строительство жилых и нежилых зданий.

Все имущество продавалось единым лотом. Торги шли с весны 2020 года,

Обязательным условиями участия в торгах являлось обязательство заявителя обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса предприятия, а также выполнение его договоров, связанных с государственным оборонным заказом.

«Сибсельмаш» можно по праву называть памятником истории. Он начал свою работу еще восемьдесят лет назад, а в годы войны был буквально главным «арсеналом» страны. На предприятии говорят, что во время войны каждый третий снаряд поступал к советским солдатам именно из цехов этого новосибирского завода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru