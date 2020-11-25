Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске от коронавируса умерли больше 700 человек с начала вспышки. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1655 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 2606 человек, в том числе у 1385 детей, при этом выздоровели 17447 пациентов, скончались 704 человека.

В областном минздраве рассказали, будет ли ожидать сибиряков возобновление диспансеризации в Новосибирске в декабре 2020 года. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, решение этого вопроса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Если положительная динамика сохранится, то, диспансеризацию и профосмотры возобновят с 1 декабря.

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