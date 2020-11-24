Эксперты рассказали, как понять, что ваш банк скоро лопнет

Эксперты рассказали, как понять, что у вашего банка неприятности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах общества, в том числе, сказалась она и на эффективности функционирования банковской системы. Некоторые банки в России в этот период лишились лицензии, а эксперты уверены, что такая участь может постигнуть и другие кредитные организации.

В ноябре только один банк лишился лицензии. В целом в III квартале этого года лицензии были отозваны у трех банков, еще у шести — по решению акционеров, которые не готовы сохранять убыточный банк. При этом снижение доходности на фоне пандемии, по словам специалистов, отмечают практически все банки.

Так как же понять, что будет с банком, в который вы уже вложили, или только собираетесь вложить свои деньги? Эксперты назвали несколько признаков, по которым можно определить, что у финансовой организации есть те или иные проблемы.

— Фактически главный индикатор серьезных проблем банка — задержки в выплатах процентов или закрытии вкладов. Кроме того, любые претензии регулятора или постановления в отношении финансовой структуры — это по сути звонок о том, что угроза внешнего управления и/или банкротства переходит из разряда гипотетической в разряд абсолютно реальной на горизонте года. Значит, все операции с этим банком нужно срочно сворачивать, — рассказал изданию NEWS.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Еще одним признаком того, что банк рискует расстаться со своей лицензией, являются слишком привлекательные процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Завышенную ставку легко вычислить: достаточно сравнить предлагаемый процент по депозиту со средним значением ставки, которую устанавливает Банк России. Такое явление должно как минимум настораживать. Кроме того, зависимость банка от средств клиентов могут выдавать предлагаемые «длинные» кредиты. Средний срок банковского кредита — 5 лет. А если организация предлагает потребительский кредит на срок больше 10-15 лет, то она, вероятно, испытывает финансовые сложности. Также стоит отслеживать состояние банка по так называемому «инфошуму» и время от времени проверять офис на предмет изменения режима работы.

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