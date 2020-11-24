Терапевт рассказала, чем могут быть опасны искусственные елки

Терапевт рассказала, какую елку лучше ставить в квартире на Новый год. Фото: Влад КОМЯКОВ

Уже через несколько недель сибиряки будут отмечать главный зимний праздник — Новый год, неизменным атрибутом которого является нарядно украшенная елка. Однако в последние годы среди людей набирают популярность искусственные деревья: они не наносят вреда природе, их не нужно заново покупать каждый год и, в отличие от живых елей и пихт, с них не осыпаются иголки. Тем не менее, при неправильном уходе такой праздничный атрибут может стать источником проблем со здоровьем — в этом уверена врач-терапевт Людмила Лапа.

— Эти искусственные елки обязательно надо мыть. Потому что пыль, которая скапливается на них, пока они с прошлого года лежат в шкафу, надо обязательно убирать. Если этого не сделать, то это может сказаться на здоровье домочадцев, особенно это касается аллергиков. Может быть даже отек легкого, — пояснила Людмила Лапа изданию NEWS.ru.

Врач утверждает, что выбирая между искусственной и живой елью, предпочтение лучше отдать последней. Это позволит наполнить дом фитонцидами, которые источает дерево. Они смогут не только наполнить ваше жилище приятным запахом, но и избавят воздух от вредных бактерий и вирусов.

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