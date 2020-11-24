Возобновление диспансеризации в Новосибирске в декабре 2020 года: в минздраве сделали заявление

Решение этого вопроса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном минздраве рассказали, будет ли ожидать сибиряков возобновление диспансеризации в Новосибирске в декабре 2020 года. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, решение этого вопроса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

— Если та динамика, которую мы наблюдаем, сохранится, то, соответственно, мы можем говорить о возможном возобновлении диспансеризации и профосмотров с 1 декабря, — пояснил Константин Хальзов на встрече с журналистами 24 ноября.

Министр также отметил, что сейчас в регионе заболеваемость пошла на спад. По его словам, в регионе работа по лечению, в том числе и госпитализации, пациентов с коронавирусом идет в штатном режиме. В настоящее время в Новосибирской области свободно около 1000 коек для больных ковидом из 5966.

Напомним, согласно сообщению областного оперштаба, за последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 175 человек. Всего в регионе зарегистрировано 21 606 случаев COVID-19, в том числе у 1 385 детей. С выздоровлением уже были выписаны 17 447 пациентов, 118 из них — за последние сутки.

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