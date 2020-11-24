Банду с героиновыми носками поймали в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали банду наркоторговцев. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске полицейские задержали банду наркоторговцев. Как выяснилось при досмотре, лидер этой группировки хранил товар весьма необычным образом: спрятав к себе в носки.

— Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся распространением героина на территории Новосибирска. Руководил группой ранее судимый 43-летний житель Ленинского района, его 37-летняя сожительница была фасовщицей и контролировала поступление денег от клиентов. Еще одна из 41-летняя сообщница сбывала наркотики покупателям из рук в руки, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Лидера группы и его сожительницу задержали у дома на улице Яринская, при поддержке спецотряда «Гром». Параллельно проходила операция по задержанию их сообщницы в квартире в Железнодорожном районе. При личном досмотре у мужчины изъяли сверток с героином весом в 20 граммов — он хранил его в носке. Позже наркотик планировалось продать. Известно, что в Новосибирске торговцы «работают» уже около трех месяцев.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (Покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (Сбыт наркотических веществ, совершенный группой лиц). Сибирякам может грозить 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО, расследование продолжается.

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