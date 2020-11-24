Место как причина происшествия

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

В 17.15 сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на улице Сибиряков-Гвардейцев. Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавцы рассказали, что один из посетителей, будучи в изрядном подпитии, мешал работать, приставал к другим. Узнав, что продавцы вызвали группу быстрого реагирования, он сразу успокоился и поспешил уйти из пивной.

В 23.58 в магазине разливного пива, находящемся на улице В. Уса, между посетителями в очереди возникла ссора. В спор вступили двое молодых парней. Опасаясь возникновения драки, продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. К счастью, молодые люди ограничились лишь словесной перебранкой и покинули пивную за минуту до прибытия группы быстрого реагирования.

В 0.02 тревожной кнопкой ГБР ГВАРДИИ вызвали в пивную-закусочную на проспекте Дзержинского. Две пьяные женщины мешали персоналу работать, а на замечания не реагировали. Когда же рабочее время заведения закончилось - отказались покидать его. Прибывшим через 3 минуты на вызов «гвардейцам» пришлось выпроводить нетрезвых хулиганок.