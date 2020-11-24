Состоялось награждение АО «РЭС» за призовое место в городском конкурсе «Предприятие высокой социальной ответственности»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

24 ноября 2020 года в мэрии Новосибирска были вручены награды предприятиям высокой социальной ответственности - призерам еще одного городского конкурса, итоги которого были подведены летом, но торжественна церемония была перенесена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Системообразующему электросетевому предприятию энергосистемы Новосибирской области - акционерному обществу «Региональные электрические сети» - был вручен диплом мэрии Новосибирска за второе место в городском конкурсе «Предприятие высокой социальной ответственности».

Конкурс проводится ежегодно в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов в организациях различных сфер деятельности города и пропаганды достижений лучших предприятий с высокой эффективностью социальной работы.

Заявки участников оценивались более чем по 20 показателям, среди которых в том числе уровень среднемесячной заработной платы работников, производительность труда, наличие или отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней, предоставление различных социальных гарантий, уровень производственного травматизма и др.

Напомним, что успехи в реализации социальной политики АО «РЭС» неоднократно отмечались различными наградами, в том числе на федеральном уровне. В 2019 году компания стала лауреатом конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике, проведенного Министерством энергетики Российской Федерации, а уже в этом году - заняла первое место в номинации «Социально ответственная электросетевая компания» в рамках конкурса «Лучшие электрические сети России».

В непростых эпидемиологических и экономических условиях АО «РЭС» продолжает всячески поддерживать своих работников, предоставляя им различные виды социальной помощи, тем самым еще раз подтверждая статус надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.