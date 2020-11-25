Мать обвинила уголовника в сексе с ее дочкой-школьницей на вписке

Дочь сбежала в гости и мать устроила скандал. Фото: соцсети

Инцидент произошел в поселке Купино: мать заявила в полицию о растлении ее 14-летней дочери. Сибирячка сообщила, что виноват якобы 21-летний парень, с которым девочка была на вписке. Однако через несколько дней мать попросила не возбуждать уголовное дело.

— Женщина боится огласки: сказала в полиции, что специально оговорила парня. Сама девочка-школьница раньше ни в чем подобном не была замечена, на учетах не стоит. Но в семье были проблемы, в тот вечер ребенок сбежал из дома, — рассказали КП-Новосибирск местные жители, попросив об анонимности.

Подозреваемым оказался 21-летний парень, с которым девочка дружила в соцсетях. В тот вечер он находился на «вписке» со школьницей. В поле зрения полиции он уже попадал: был судим за кражу.

КП-Новосибирск следит за развитием событием.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Полиция должна провести проверку»

Новосибирские юристы предупреждают — отказ от заявления не избавит маму от проблем.

— Отказаться от заявления, даже сделанного устно — может только совершеннолетняя потерпевшая. В данном случае, государство обязано отреагировать на возможное нарушение прав ребенка. Поэтому органы внутренних дел будут обязаны осуществить проверку данного факта. В проверку будет входить, как минимум: взятие объяснений у парня и иных участников вписки, объяснения у самой девочки и ее матери, а также обследование условий жизни и обучения девочки. Возможно только привлечение за ложный донос, — уверен новосибирский юрист Константин Зиновьев. — Но только в случае, если заведомая ложность доноса будет доказана. Что на практике в этой ситуации маловероятно.

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