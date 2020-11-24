В мэрии показали, как будет выглядеть каток у оперного театра в Новосибирске в 2021 году. Фото: Предоставлено Анной Терешковой

В мэрии показали, как будет выглядеть новогодний каток — 2021 у оперного театра в Новосибирске. В театральном сквере также будет находиться и главная городская елка.

— В этом году основная площадка празднования Нового года и главная елка будут перенесены с улицы Ленина в Театральный сквер. Перед оперным театром зальют каток. А в центральном парке в этом году разместится детская игровая зона с горками и лабиринтами. На Михайловской набережной появится традиционный ледовый городок, а в Первомайском сквере пройдет фестиваль снежных фигур — рассказывала ранее КП-Новосибирск Анна Терешкова вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

Судя по макету, в этом году каток будет выглядеть также как и в прошлом году. Напомним, тогда он стал настоящей достопримечательностью среди сибиряков и не только. В соцсетях люди обсуждали, на что же все-таки похожа форма сооружения. Не обошли вниманием новосибирский каток также блогер Юрий Дудь и телеведущий Иван Ургант.

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