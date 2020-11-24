Новосибирский суд оставил под арестом «агента Кэт», обокравшую ювелирный салон на 5 миллионов

«Агента Кэт», обокравшую на 5 миллионов ювелирный салон «Диадема» в Новосибирске, оставили под стражей. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

«Агента Кэт», обокравшую на 5 миллионов ювелирный салон «Диадема» в Новосибирске, оставили под стражей. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Екатерины Сергеевны К., обвиняемой в совершении преступления по статье п. «б» ч.4 ст. 158 (Кража в особо крупном размере), — сообщает суд. — Срок ареста продел на 1 месяц, до 24 декабря 2020 года.

Напомним, история с многомиллионной кражей, благодаря которой прославилась 29-летняя Екатерина, произошла в торговом центре «Сибирский молл» 24 августа. Продавец ювелирного салона вынесла из него драгоценностей на 5 миллионов рублей. Владельцы магазина обнаружили пропажу на следующий день, когда девушка не явилась на работу. Ее объявили в федеральный розыск. Позже Катерина дала интервью КП-Новосибирск, в котором рассказала, что ее подставили.

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