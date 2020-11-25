Лунное затмение 30 ноября 2020 года в Новосибирске: во сколько начнется, где посмотреть

Лунное затмение 30 ноября 2020 года интересно ученым Фото: Олег УКЛАДОВ

Астрономы рассказали, как пройдет лунное затмение 30 ноября 2020 года в Новосибирске. Начнется оно уже в 15.32 по местному времени, максимальная фаза начнется в 16.43, окончание — 18.53.

Правда, новосибирцы не смогут его увидеть:

— Во время предстоящего полутеневого лунного затмения Луна, Земля и Солнце располагаются примерно на одной линии. Но при этом тень от Земли не попадет на Луну, а пройдет рядом. Луна же погрузится в земную полутень на 85 процентов — отсюда название «полутеневое». Но даже при этом Луна лишь незначительно потемнеет, что будет трудно различить с Земли. Однако при всем желании понаблюдать даже такое затмение в Новосибирске не удастся, — уверен специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Астрономы утверждают — всякий раз во время затмения происходит изменение освещенности Луны, что приводит к резкому перепадут температуры лунного грунта.

— Это может способствовать обвалам в лунных горах с образованием больших пылевых облаков, выходу газов и недр Луны, — говорит Олег Кашин.

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