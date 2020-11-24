«Руку намотало на кардан и оторвало»: сибиряк погиб, пока ремонтировал грузовик

Медики поставили обезболивающие мужчине, пока спасатели доставили его из-под грузовика. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Бердске, что под Новосибирском произошла трагедия. Там 23 ноября мужчина получил серьезные травмы, пока ремонтировал грузовик. Его руку намотало на кардан и оторвало, а ноги оказались под колесами. По предварительной информации, деталь сначала зажевала куртку, а потом потянула за собой мужчину. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.

— Жена вызвала спасателей. Когда они приехали, на месте уже были врачи «скорой». Мужчина был в сознание, поэтому они поставили ему обезболивающие. С помощью гидравлического инструмента спасатели приподняли манипулятор и достали пострадавшего. Сначала освободили ноги, а потом достали полностью. Как только мужчина был освобожден, он потерял сознание, — сообщил Сергей Козин.

Мужчина умер спустя некоторое время в больнице.

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