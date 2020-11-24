В Новосибирске убийцу женщины, пропавшей с машиной, арестовали на два месяца

Новосибирца отправили в СИЗО на время следствия. Фото: пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Во вторник, 24 ноября, в Кировском районном суде определили меру пресечения новосибирцу, которого подозревают в убийстве Татьяны Кучеевой.

— В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 января 2021 года, — сообщили в Кировском районному суде.

Мужчину обвиняют в убийстве женщины, пропавшей со своей машиной. Фото: пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Суд учел несколько обстоятельств, которые повлияли на решение. Во-первых мужчина уже ранее был судим и отбыв реальный срок. Кроме того, он знаком со свидетелем, который дал показания против него. Также у мужчины нет постоянного места работы. Все это вызвало серьезные опасения, что новосибирец может попытаться скрыться от следствия.

В свою очередь, подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению и возражал против того, чтобы на время следствия находиться в СИЗО.

На данный момент постановление суда об избрании меры пресечения в законную силу не вступило.

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