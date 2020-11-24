«Спрятал их у себя в машине, чтоб не замерзли»: новосибирец вынес из горящего дома маму и троих ее детей

Новосибирец спас маму и троих ее детей на пожаре. Фото: МЧС по Новосибирской области

Во вторник, 24 ноября, около 6 утра в Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом на двух хозяин. В это время внутри спали две семьи. Глава одной из них успел вовремя проснуться и заметить, что случилась беда. Сначала он вывел на улицу свою семью, а потом побежал спасать соседей. Во второй части дома жила мама с тремя детьми: 8, 6 и 2 лет. Пожар там полыхал во всю силу, а люди внутри крепко спали.

— Я прошел через огород к окнам, начал в них стучать, будить соседей. В это время огонь уже отрезал выход из дома и оставался один путь спасения через окно, выходящее во двор, — рассказал спасателям Станислав Лысенко.

Через него Станислав вытащил по очереди всех детей и соседку. Сонных малышей мужчина посадил в свой автомобиль, чтобы не замерзли на улице. Помощь медиков никому не потребовалась.

— Шансов выйти через дверь у людей не было. Только благодаря своевременным и грамотным действиям Станислава удалось спасти жизни четверых человек, — рассказали спасатели.

Известно, что мужчина работает на железной дороге машинистом электровоза локомотивного эксплуатационного депо. В МЧС по Новосибирской области рассматриваю вопрос о награждении мужчины.

Кстати, после того, как новосибирец спас соседей, он отправился на работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru