В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 175 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заболели 175 человек. Фото: архив КП

Во вторник, 24 ноября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию диагностировали еще у 175 человек за сутки. При этом выздоровели 118 человек. Умерли 6 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это пожилые люди.

— В регионе зарегистрирован 21 606 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1385 детей. 17447 человек выписаны с выздоровлением, умерли 704 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В регионе продлили режим повышенной готовности до конца года. Сейчас коронавирус лечат на дому: в больницу кладут только пациентов в тяжелом состоянии. При этом врачи каждый месяц обновляют протоколы лечения. Заведующая отделением №7 инфекционной больницы в Новосибирске Татьяна Бурмистрова предостерегла от основных ошибок в лечении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирский врач-инфекционист назвала главные ошибки в лечении коронавируса.

Многие сейчас лечат COVID-19 на дому, ориентируясь на советы друзей и интернета. Да что там, даже терапевты выписывают пациентам ошибочные назначения — их по пунктам разобрала заведующая инфекционной больницей. (подробнее)