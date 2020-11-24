В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 175 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заболели 175 человек. Фото: архив КП
Во вторник, 24 ноября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию диагностировали еще у 175 человек за сутки. При этом выздоровели 118 человек. Умерли 6 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это пожилые люди.
— В регионе зарегистрирован 21 606 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1385 детей. 17447 человек выписаны с выздоровлением, умерли 704 человека, — говорится в сообщении оперштаба.
В регионе продлили режим повышенной готовности до конца года. Сейчас коронавирус лечат на дому: в больницу кладут только пациентов в тяжелом состоянии. При этом врачи каждый месяц обновляют протоколы лечения. Заведующая отделением №7 инфекционной больницы в Новосибирске Татьяна Бурмистрова предостерегла от основных ошибок в лечении.
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