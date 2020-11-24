В Новосибирске от коронавируса умерли 6 человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли шесть человек за сутки. Фото: архив КП

Во вторник, 24 ноября, стало известно о том, что еще 6 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 68 лет и 91 год, две женщины в возрасте 60 лет, а также женщины в возрасте 59 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 704 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 205 человек, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 60 пациентов.

За сутки коронавирусом заболели еще 175 человек, выздоровели 118 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 21606 человек, в том числе у 1 385 детей, выздоровели 17 447 человек.

Напомним, в регионе до конца года действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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