«Как так мерзко можно предать»: новосибирец привязал таксу со сломанной лапой к столбу и бросил

Хозяин оставил таксу, привязанной у двери приют. Фото: sibpets

В Новосибирске к приюту «Мир добрых сердец» мужчина подкинул таксу. Это зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Сибиряк достал собаку из багажника и привязал к столбу. Пес весело виляет хвостом, видимо думая, что его взяли на прогулку. Хозяин сел обратно в машину и уехал.

— Наш новыи подкидыш — такса Макс. Оказалось, что у парня проблемы со здоровьем: периодически он не наступает на лапу. Макса возили к врачу. У собаки старый перелом, которыи не сросся. Скорее всего понадобится операция, — рассказали в приюте.

Новосибирцы осудили хозяина таксы.

— Как так мерзко можно предать, — написали они в комментариях.

Волонтеру между тем просят помочь им оплатить обследование для Макса. Тех, кто не остался равнодушным к истории брошенной таксы, просят перевести деньги по номеру телефона: 8 — 923 — 252 — 8696.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, как женщина бросила щенка у приюта. На видеозаписи видно, что он мерз, плакал и кричал. В этот вечер был ветер, а ему даже спрятаться было негде.

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