«Воткнула ее в шею»: сибирячка убила любимого вилкой и ножом

Следователи передали в суд дело сибирячки, убившей сожителя вилкой. Фото: архив КП

В Новосибирской области перед судом предстанет женщина, убившая своего сожителя. Уголовное дело передано в суд. Следователи рассказали, что произошло в день трагедии.

— По версии следствия, вечером 13 июня 2020 года обвиняемая и ее 47-летний сожитель, который выпил, поссорились. Конфликт перерос в драку. После драки обвиняемая решила убить мужчину. Женщина приискала в доме кухонный нож и четырехрожковую вилку, подошла к потерпевшему и нанесла ему не менее 5 ударов клинком ножа в область груди, а также не менее 1 удара вилкой в шею, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Спустя некоторое время мужчина умер на месте. Врачи не успели оказать ему помощь.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что 26-летний мужчина убил свою знакомую из-за машины. Он ударил ее два раза молотком по голове, а тело спрятал в снегу. Женщину 10 дней и кали полицейские и волонтеры.

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