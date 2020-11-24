И деньги сохранил, и услугу получил: новосибирцам рассказали, как бонусами рассчитаться за электроэнергию

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В современной суете и потоке информации часто забываете об оплате коммунальных услуг? А каждый просроченный платеж становится еще одной проблемой, которую в дальнейшем все-таки придется решать.

Есть отличное решение - агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера»!

Мобильное приложение интуитивно понятно, легко в использовании, позволяет увидеть задолженность по всем услугам ЖКХ и сразу же их оплатить в одном месте. Квитанции об оплате сохраняются в телефоне и доступны к просмотру в любое время.

«Платосфера» обязательно сама напомнит о предстоящей дате передачи показаний и оплате услуг.

Также агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера» позволяет существенно экономить на оплате.

• Платежи за все услуги ЖКХ проходят БЕЗ КОМИССИИ.

• «Платосфера» - единственное место, где за оплату электроэнергии вы будете получать кешбэк до 8%. Становитесь участником программы лояльности и начинайте экономить!

Правила участия в программе лояльности просты.

• Установите «Платосферу» на свой смартфон.

• С 23-го по 26-е число передавайте показания индивидуального электросчетчика и оплачивайте начисления по электроэнергии, погасив, при наличии, задолженность. Повторяйте это действие ежемесячно, и вам будут начисляться энергобонусы.

1 энергобонус = 1 кВт*ч.

Используя «Платосферу», вы не только экономите на оплате электроэнергии, но и бережете свое время. Вам не требуется передавать показания и оплачивать начисления в разные дни. Вопрос оплаты электроэнергии теперь будет занимать всего пару минут: поднесите смартфон к счетчику, сканер считает показания. Вам останется только нажать кнопку «Передать», затем - «Оплатить», и все, тема оплаты электроэнергии на месяц закрыта.

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Организатор программы лояльности «Энергобонус» - АО «Новосибирскэнергосбыт».

Полные правила участия в программе лояльности «Энергобонус» - здесь

Личный кабинет на сайте новосибирэнергосбыт.рф

Агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера» доступен для скачивания в Google Play и AppStore.

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