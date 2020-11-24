«Пламя рвалось из-под капота»: в Новосибирске на парковке загорелась «ГАЗель»

В Новосибирске во дворе дома загорелась «ГАЗель». Фото: архив КП

Во вторник, 24 ноября, в Кировском районе Новосибирска у дома №209 на улице Зорге загорелась «ГАЗель». Очевидцы сняли на видео происшествие и опубликовали его в соцсети. На кадрах видно, как пламя рвется из-под капота и его с трудом удается тушить. На месте работали пожарные.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, буквально две недели назад, 10 ноября, на этой же улице уже горел автомобиль. На парковке вспыхнула «Волга». При этом рядом с ней находились другие машины, на которые пламя угрожало вот-вот перекинуться. Ситуацию усугублял сильный ветер. Мимо проезжал сибиряк на внедорожнике «Ниссан». Увидев пожар, он успел оттащить на буксире автомобиль, который стоял совсем рядом с «Волгой».

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