«Охранник выбежал, но ему показали нож»: сибирячке на парковке у дома испортили машину

Сибирячке на парковке у дома испортили автомобиль. Фото: стоп-кадр

В Заельцовском районе Новосибирска на парковке элитной новостройки у женщины испортили автомобиль. Ночью 22 ноября неизвестные в масках перелезли через забор и ножом проткнули все четыре колеса автомобиля. Об этом сибирячка рассказала в соцсети. Она ищет нападавших, чтобы их наказать и возместить ущерб.

— Охранник, увидев происходящее, выбежал из здания. Приблизившись к ним, тут же получил угрозы от вооруженного ножом преступника. После чего бандиты скрылись, — рассказала женщина в группе «АСТ-54».

Неприятный инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчины подбегают к машине целенаправленно.

Сибирячка просит всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчинах, испортивших ее автомобиль, сообщить в полицию.

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