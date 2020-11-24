Погода в Новосибирске на 24 ноября 2020 года: синоптики предупредили о гололеде

Ближайшие дни в Новосибирске будут морозными.

Погода в Новосибирске 24 ноября 2020 года: сибиряков ждут пасмурное небо, гололедица и местами туман. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -6 до -8 градусов, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Осадков не будет. Днем будет также -6 — -8 градусов. Также будет переменная облачность. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. По области будет чуть холоднее: до -10 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день. Температура утром будет -7 градусов, днем — -6 градусов, а вечером — -7 градусов.

Синоптики рассказали, что в ближайшие три дня: 24, 25 и 26 ноября, в пригороде Новосибирска ночью температура воздуха может опуститься до -18 -19 градусов.

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