Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

С начала вспышки от коронавируса умерли почти 700 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 1651 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 21431 человека, в том числе у 1371 ребенка, при этом выздоровели 17329 пациентов, скончались 698 человек.

В Новосибирске один из пациентов Городской клинической больницы №25 покончил с собой. Его тело было найдено под окнами реанимационной палаты 20 ноября. Как стало известно КП-Новосибирск, у погибшего подозревали коронавирус.

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