«Трупы животных были по всей комнате»: новосибирские волонтеры спасли 70 кошек из жуткой квартиры пенсионерки

Новосибирские волонтеры спасли 70 кошек из квартиры пенсионерки. Фото: Алена Мезенцева

Новосибирские волонтеры спасли 70 кошек из квартиры пенсионерки. Все началось с того, что около трех лет назад женщина забрала к себе домой с улицы кошку и кота. О том, чтобы кастрировать и стерилизовать животных, бабушка не подумала. И за эти годы ее питомцы дали внушительное потомство.

Животные жили в жутких условиях. Фото: Алена Мезенцева

— Об этой ситуации я узнала от знакомой. Несмотря на то, что мы, волонтеры, подобные истории слышим часто, то, что мы увидели в этой квартире, всех нас повергло в ужас. Запах там стоял ужасный, просто сбивал с ног. Несколько десятков кошек: неухоженные, с блохами и глистами и истощением, бродили по квартире. Некоторые совершенно не социализированы, как будто дикие. У некоторых сразу видны врожденные заболевания — видимо, от близкородственных скрещиваний. В комнате, за шкафами, были трупы животных — около восьми мы насчитали… Одна кошка умерла прямо во время родов, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка приюта новосибирского приюта «Лукошко» Алена Мезенцева. — Очень печально, что вместо того, чтобы просто стерилизовать питомцев, люди в таких случаях решают устроить дома настоящий питомник. А страдают в итоге все: и животные, и хозяева.

Сейчас животных проходят лечение, через некоторое время им будут искать новый дом. Фото: Алена Мезенцева

Сейчас большинство спасенных кошек находятся на передержках и в приютах. В «Лукошко» пока перебираются только те животные, кому сделали тест на коронавирус и раздали таблетки от глистов. Пока что всем кошкам предстоит лечение и стерилизация — после этого им будут искать новый дом. Но пока что у волонтеров много расходов на такое количество новых подопечных: им нужно покупать корм лекарства и оплачивать походы к ветеринару. Если вы хотите чем-либо помочь зоозащитникам, можете связаться с приютом по номеру телефона 8-953-861-28-82.

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