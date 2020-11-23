Матч «Сибирь» — «ЦСКА» 23 ноября 2020 года: болельщики аплодируют

Матч «Сибирь» — «ЦСКА» 23 ноября 2020 года завершился в пользу новосибирских спортсменов. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь» — «ЦСКА» 23 ноября 2020 года завершился в пользу новосибирских спортсменов. Игра закончилась со счетом 5:1.

— Матч новосибирцев на льду «ЦСКА Арены» против действующего чемпиона России завершился победой нашей команды со счетом 5:1. Шайбы забросили Олег Ли, Дмитрий Саюстов, Микаэль Руохомаа, Данил Романцев и Андрей Ермаков, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Выездная победа над уверенным лидером Западной конференции позволила сибирякам обойти в таблице нижегородское «Торпедо».

Следующий матч хоккейная «Сибирь» проведет 26 ноября с командой «Динамо» из Риги.

В комментариях под постом болельщики радуются победе любимой команды. После недавних поражений «Сибири», такой триумф стал для преданных фанатов настоящим праздником:

— Нам такой хоккей нужен, приятно было смотреть!

— Было неожиданно. Ребята — красавцы.

— Аплодирую стоя. Игра была огонь! — пишут люди.

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