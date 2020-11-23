Погода на конец ноября 2020 в Новосибирске: когда придут морозы

Рассказываем, какой будет погода на конец ноября 2020 в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, какой будет погода на конец ноября 2020 в Новосибирске. Синоптики рассказали, когда в город придут морозы.

— На этой неделе в Новосибирске преимущественно будет облачно, осадки в виде снега ожидаются 26 и 29 ноября. Температура воздуха днем будет достигать в среднем -9 -12 градусов, ночью -14 -15. Ветер будет дуть со средней скоростью 2-3 метра в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке приблизительно в 765-769 миллиметров ртутного столба, — сообщает Гидрометцентр России.

В Западно-Сибирском Гидрометцентре также отметили, что в ближайшие три дня: 24, 25 и 26 ноября, в пригороде Новосибирска ночью температура воздуха может опуститься до -18 -19 градусов.

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в Новосибирске в последнюю неделю ноября температура воздуха будет достигать -7 -11 градусов. Во все дни, кроме субботы 28 ноября ожидается пасмурная погода. В среду 25 ноября и в воскресенье 29 ноября ожидается снег.

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