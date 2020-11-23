В новосибирской гостинице мужчина избил девушку, которая отказалась идти к нему в номер

В гостинице мужчина избил женщину за то, что та отказалась идти к нему в номер. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В одной из Новосибирских гостиниц в Октябрьском районе мужчина избил женщину за то, что та отказалась идти к нему в номер. Дебошира скрутила полиция, но пострадавшая сибирячка попросила снять с него наручники. Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября.

— Девушка обратилась к администратору с просьбой вызвать полицию, потому что ей угрожает молодой человек. Мужчина, в свою очередь, предлагал ей пройти в номер, но та отказывалась. Дело закончилось рукоприкладством: молодой человек ударил девушку левой рукой по лицу, а потом ударил правым локтем по голове: после этого она упала на пол. Но нападавшего это не остановило: он продолжил бить ее руками и ногами, — рассказала в паблике «АСТ-54» Вконтакте очевидец произошедшего. — Прибывшие полицейские задержали мужчину, но женщина, к удивлению, стала со слезами на глазах просить снять с него наручники.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт выезда и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — пояснили в МВД.

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