В Новосибирский зоопарк привезли краснокнижных гигантских муравьедов

В Новосибирском зоопарке появились новые жильцы — гигантские муравьеды. Фото: Новосибирский зоопарк\http://zoonovosib.ru/

В Новосибирском зоопарке появились новые жильцы — гигантские муравьеды. Они прибыли в Сибирь из зоопарка в Дании. Раньше в нашем зверинце муравьеды не жили никогда. Доставили к нам животных 30 октября, сегодня, 23 ноября, истекает срок их карантина, а это значит, что теперь зверьками смогут полюбоваться посетители. Их разместили в павильоне «Тропический мир».

— Наших гигантских муравьедов зовут Калле и Майя. Пара сформировалась несколько лет назад, у них уже рождались детеныши. До прибытия муравьедов в Новосибирск, в России гигантские муравьеды жили только в Калининградском зоопарке. Сотрудники нашего зоопарка туда, чтобы посмотреть как нужно работать с этим животным. Вид считается довольно сложным в содержании, есть тонкости, особенно в плане кормления. Но биологам, как правило, удается составить для них сбалансированную диету. Кроме насекомых они получают фрукты, вареные яйца, фарш, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Они прибыли в Сибирь из зоопарка в Дании. Фото: Новосибирский зоопарк\http://zoonovosib.ru/

В зверинце также отметили, что за свой карантинный период Калле и Майя как раз успели освоиться на новом месте. Сейчас они чувствуют себя намного увереннее, чем в первые дни своего пребывания.

Стоит отметить, что гигантские муравьеды занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе они обитают в Южной и Центральной Америке. Эти животные часто гибнут в лесных пожарах, их популяция заметно сокращается. В рамках специальных программ природоохранные организации, научные институты и зоопарки ведут работу по сохранению вида.

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