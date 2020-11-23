Основная причина тревог - мелкие кражи

Фото: Влад КОМЯКОВ

20 ноября в 17.17 кнопка тревожной сигнализации была нажата в магазине на улице Станиславского. Мужчина пытался похитить бутылку водки, но был замечен продавцами. Прибывшие по вызову бойцы ГБР задержали его и передали сотрудникам полиции.

21 ноября в 18.26 в магазине на Красном проспекте посетитель покусился на кражу утюга. Продавцы обратили внимание на подозрительную суетливость мужчины возле бытового прибора и нажали кнопку тревожной сигнализации. Заметив это, сибиряк поставил утюг на место и стремительно покинул магазин.

21 ноября в 21.49 рекорд по наименьшему ущербу от кражи был поставлен в продовольственном магазине в Кировском районе - мужчина похитил банку кофе стоимостью 200 рублей, но тут же был задержан бойцами ГБР ГВАРДИИ и по настоянию администрации магазина передан в полицию.

21 ноября в 18.09 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ кнопкой тревожной сигнализации была вызвана в парикмахерскую на улице Зорге. Сотрудники были озабочены тем, что на снегу возле входа лежит пожилой мужчина. «Гвардейцы» выяснили, что мужчина очень сильно пьян, и вызвали бригаду скорой помощи, которой и передали пенсионера.

21 ноября в 19.42 в универсаме на улице Петухова два молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались украсть бутылку виски стоимостью 1200 рублей. Они также были задержаны бойцами ГБР и переданы сотрудникам полиции.

22 ноября в 18.05 в супермаркете на улице Оловозаводской бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали женщину, которая нагрузила тележку продуктами питания, косметикой и бытовой химией, всего около 30 наименований товаров на сумму 6200 рублей, и, не оплачивая, попыталась вывезти все это из магазина. Задержанная была передана сотрудникам Кировского отдела полиции.

Дважды за выходные дни группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выезжали на охраняемые объекты для урегулирования конфликтов, возникавших с нарушителями масочного режима, которым было отказано в обслуживании. Таких посетителей приходилось выводить из помещений.