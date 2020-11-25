Меньше нервничайте: астролог рассказала, как повлияет на человека лунное затмение 30 ноября 2020 года в Новосибирске

Новосибирцы не увидят лунное затмение. Но астрологи уверены, что оно повлияет на горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Астрологи уверены: лунное затмение 30 ноября 2020 года в Новосибирске обещает «накал страстей». И советуют не спешить с принятием решений, не поддаваться эмоциям.

Астролог Елена Альмахрекомендует - во время коридора затмений с 30 ноября по 14 декабря 2020 года обращайте внимание на знаки. Стоит вспомнить, что происходило с вами после предыдущих подобных затмений: с 13 октября 2001 по 13 апреля 2003 и с 16 марта 1983 по 11 сентября 1984. Возможно повторение событий или темы.

Рыбы, Близнецы и Стрелец – тема эмоций наиболее сильно заденет представителей знаков. Этим знакам придётся учиться справляться с собственными эмоциями, осознавать их и переводить в энергию полезного действия

Козероги – представители знака наконец-то увидят свет в конце тоннеля, путь к воплощению задуманного и запланированного.

Овны – представителям этих знаков пора подумать о начале нового проекта.

Львы – вспомните о посетивших вас ранее творческих идеях.

Тельцы, Раки и Скорпионы – важно следить за курсом рубля и не увлекаться иностранной валютой.

Водолеи – вам надо готовиться к активной общественной работе.

Весы – советуем стараться больше внимания уделять здоровью

Девы – вам, наоборот, не стоит беспокоиться о здоровье по пустякам

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