Меньше нервничайте: астролог рассказала, как повлияет на человека лунное затмение 30 ноября 2020 года в Новосибирске

Новосибирцы не увидят лунное затмение. Но астрологи уверены, что оно повлияет на горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Астрологи уверены: лунное затмение 30 ноября 2020 года в Новосибирске обещает «накал страстей». И советуют не спешить с принятием решений, не поддаваться эмоциям.
Астролог Елена Альмахрекомендует - во время коридора затмений с 30 ноября по 14 декабря 2020 года обращайте внимание на знаки. Стоит вспомнить, что происходило с вами после предыдущих подобных затмений: с 13 октября 2001 по 13 апреля 2003 и с 16 марта 1983 по 11 сентября 1984. Возможно повторение событий или темы.
Рыбы, Близнецы и Стрелец – тема эмоций наиболее сильно заденет представителей знаков. Этим знакам придётся учиться справляться с собственными эмоциями, осознавать их и переводить в энергию полезного действия
Козероги – представители знака наконец-то увидят свет в конце тоннеля, путь к воплощению задуманного и запланированного.
Овны – представителям этих знаков пора подумать о начале нового проекта.
Львы – вспомните о посетивших вас ранее творческих идеях.
Тельцы, Раки и Скорпионы – важно следить за курсом рубля и не увлекаться иностранной валютой.
Водолеи – вам надо готовиться к активной общественной работе.
Весы – советуем стараться больше внимания уделять здоровью
Девы – вам, наоборот, не стоит беспокоиться о здоровье по пустякам
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