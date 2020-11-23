Чистая вода, воздух и производство: реализация национального проекта «Экология» в Сибири

Члены Общественной палаты обсудили подготовку Межрегионального круглого стола. Фото: Евгения МОРЕВА

Основная идея заседания - подготовка межрегионального круглого стола о проблемах реализации национальных проектов в Сибири. Ирина Хапко, председатель комиссии, считает, что круглый стол должен быть разделен на несколько тем: «Вода», «Воздух», «Лес», «Технологии» и т. д.

- Круглый стол должен быть не просто обсуждением, а толчком для решения вопросов реализации национальных проектов по экологии на территории Новосибирской области, - уверена Ирина Хапко.

Период реализации национального проекта «Экология» - до 2024 года. Алексей Харитонов рассказал, как экологический вопрос уже затронули на заседании Заксобрания Новосибирской области.

- Обсуждались проблемы чистой воды и воздуха - они стоят на первом месте для всех граждан страны. Больше всего жителей городов беспокоит запах от мусора, и эту проблему будут рассматривать в первую очередь. Для решения вопросов, связанных с экологией, общаться необходимо не только в среде экспертного сообщества - нужно вовлекать в этот процесс производителей сельскохозяйственных товаров, крупных производственных предприятий и представителей научной деятельности, - считает Алексей Харитонов, зампредседателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по экологии и охране окружающей среды.

Эксперт Борис Шверцер поднял один из самых острых вопросов. На производства, которые загрязняют окружающую среду, не пускают специалистов по экологии для проведения проверок, замеров и общественного контроля. Эту проблему эксперт предложил обсудить на предстоящем круглом столе.

Еще один эксперт - Артем Поршнев рассказал членам комиссии об участии в круглом столе Общественной палаты Российской Федерации по парниковым газам.

- Удалось поднять вопрос о том, что большое количество парниковых газов мы получаем из-за халатного отношения к органическим отходам. Скоро в Совете Федерации пройдет нулевое чтение по данному законопроекту. Меня, как представителя Общественной палаты Новосибирской области, включили в рабочую группу по данному вопросу, - поделился Артем Поршнев.

Проведение межрегионального круглого стола о проблемах реализации национальных проектов в Сибири запланировано на 12 февраля 2021 года.