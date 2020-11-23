В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 172 человек за сутки

Коронавирусом заболели 172 человека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 23 ноября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию диагностировали еще у 172 человек за сутки. При этом выздоровели 66 человек. Умерли 5 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это пожилые люди.

— В регионе зарегистрирован 21 431 случай инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 371 ребенка. 17 329 человека выписаны с выздоровлением, умерли 698 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Коронавирус внес изменения и в расписание экзаменов для одиннадцатиклассников. В этом году они будут писать итоговое сочинение в апреле месяце. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Изменения будут и у учеников 9 классов. Им придется проходить итоговое собеседование дистанционно.

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