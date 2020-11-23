В Новосибирске от коронавируса умерли 5 человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли 5 человек за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 23 ноября, стало известно о том, что еще 5 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 61 год, 66 лет, 74 года, 80 лет и женщина в возрасте 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 698 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 182 человека, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 58 пациентов.

За сутки коронавирусом заболели еще 172 человека, выздоровели 66 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 21 431 человека, в том числе у 1 371 ребенка, выздоровели 17 329 человек.

Напомним, в регионе до конца года действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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