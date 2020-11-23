Работа метро в Новосибирске 28 и 29 ноября 2020 года: какие станции перекроют из-за строительства «Спортивной»

Работа новосибирского метро изменится. Фото: Даба ДАБАЕВ

В понедельник, 23 ноября, стало известно о том, что работа метро в Новосибирске 28 и 29 ноября 2020 года изменится. Новосибирцев просят это учитывать при выборе транспорта для передвижения с одного берега город на другой.

— Движение электропоездов на участке от станции «Площадь Маркса» до станции «Речной вокзал» в эти дни будет прекращено с 22:00 до 00:00. В это время метрополитен продолжит свою работу по перевозке и обслуживанию пассажиров двумя челноками по первому и второму пути на участке от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минут. Движение электропоездов на Дзержинской линии будет осуществляться без изменений в соответствии с графиком, — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Работы на строящейся станции метрополитена «Спортивная» планируются также 5-6 и 12-13 декабря.

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