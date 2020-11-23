«Взрослые спали, а дети играли у печи»: под Новосибирском в доме многодетной семьи вспыхнул пожар

Под Новосибирском датчик дыма спас дом многодетной семьи. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области произошел пожар в доме многодетной семьи. Это произошло рано утром 22 ноября. Подробности рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Родители растопили печь легли спать. В это время в зале играли дети, они слишком близко придвинули кресло к печи. Вскоре мебель загорелась. Дети разбудили взрослых. Они, увидев, что произошло, попытались вынести кресло на улицу, но не смогли, так как оно не прошло в дверной проем. Вовремя сработал датчик дыма. Сигнал тут же поступил на пульт в пожарную часть. Спасатели оперативно прибыли к дому и потушили огонь, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

До прибытия пожарных домочадцы сами эвакуировались. Женщина с детьми выбежала на улицу через входную дверь, а отец разбил окно и вылез через него. Травмы получил 22 летний парень, но от госпитализации он отказался.

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