«Вышла от друзей и пропала»: под Новосибирском ищут 43-летнюю женщину в болоньевой куртке

Под Новосибирском пропала 43-летняя женщина. Фото: «Лиза Алерт»

В Бердске пропала 43-летняя Анна Лапина. С 22 ноября о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Женщина живет в Искитиме. В день, когда пропала, она была в гостях у друзей в Бердске. Вышла из частного дома, чтобы уехать домой, неизвестно уехала или нет. Когда не вышла на связь и не появилась дома, забили тревогу, — рассказали КП-Новосибирск в «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей женщины: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые до плеч, глаза голубые.

Сибирячка была одета в зеленую длинную болоньевую куртку с капюшоном, черные лосины, серую тунику, терракотовые зимние ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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