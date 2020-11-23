«Сидел в машине и долго газовал»: новосибирец едва не сгорел заживо в автомобиле

У дома №14 на улице Лазурная загорелся автомобиль. Фото: «АСТ-54»

В Октябрьском районе Новосибирска у дома №14 на улице Лазурная едва не случилась трагедия. Там загорелся автомобиль, в котором находился водитель. Прохожие вовремя подоспели на мощь мужчине. Они помогли ему покинуть машину, объятую пламенем. По предварительной информации, новосибирец серьезно не пострадал.

— Мужчина сидел в салоне, долго и упорно газовал, возможно, был нетрезвый. В какой-то момент автомобиль загорелся, хорошо, что рядом оказались прохожие, — рассказал подробности очевидец в группе «АСТ-54».

Из горящего автомобиля водителю помогли выбраться прохожие. Фото: «АСТ-54»

В МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие.

— Вызов в пожарную часть поступил в 01:18. Отрытый огонь ликвидировали в 1:29. Была угроза рядом стоящим машинам, — рассказали в ведомстве.

Причину пожара предстоит установить.

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