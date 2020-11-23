Погода в Новосибирске на 23 ноября 2020 года: рассказываем, что нас ждет

В Новосибирске будет снег и гололед. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске 23 ноября 2020 года: сибиряков ждут пасмурное небо, снегопад и гололедица. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Впервой половине дня температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Будет небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется до -4 — -6 градусов. Также будет переменная облачность, местами небольшой снег. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. По области местами будет морозно: до -14 градусов, а порыв ветра достигнет 12 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день. Температура утром будет -7 градусов, днем — -4 градуса, а вечером — -5 градусов.

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