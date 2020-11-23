Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом в регионе заболели больше 21 тысячи человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1625 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 21259 человек, в том числе у 1361 ребенка, при этом выздоровели 17263 пациента, скончались 693 человека.

Ранее КП-Новосибирск писала, про сибирячку Наталью Чалову, которая бесплатно стрижет врачей-мужчин во время пандемии. Женщина работает барбером и решила провести благотворительную акцию. Сибирячка опубликовала информацию в социальных сетях несколько часов назад, а к ней уже приходил первый клиент. Это был врач анестезиолог-реаниматолог.

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