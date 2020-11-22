8-летнего мальчика избил и облил мочей одноклассник в новосибирской школе

Женщина сняла видео обращение. Фото: скриншот из видео.

Второклассника из Новосибирска избили и облили мочей прямо в школе. Его мама решила рассказать об издевательствах над сыном в социальных сетях.

— В туалете школы моего сына намеренно облил продуктами жизнедеятельности (мочей). Одежда и обувь моего ребенка стали мокрыми. Я хотела его переодеть, ушла домой. Вернулась и сын рассказал мне, как этот же одноклассник бил его коленом в живот. После чего мой сын упал и ударился головой о бетонный пол, — рассказывает сибирячка в сообществе «ЧП-Новосибирск».

По словам женщины, классная руководительница поступила непедагогично. Она не отпустила ребенка домой, а наоборот оставила в классе, где ее ребенка обсмеяли. Учительница в этот момент не приняла никаких мер.

Сибирячка хочет обратиться в полицию и в Министерство образования, чтобы они помогли разобраться в ситуации и восстановить справедливость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru