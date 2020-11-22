«Дайте маме поиграть!»: медведица Герда не поделила с детенышами шары

Дети не давали маме отдохнуть и поиграть. Фото: Анна НОВИКОВА
Семья белых медведей из новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило давно стали любимцами сибиряков. Ежедневно они выкидывают разные фокусы и не дают своей маме Герде расслабиться.
На днях пенсионерка Анна Новикова, постоянная посетительница зоопарка, сняла, как Норди и Шайна не давали маме поиграть с мячами.
— Медвежата упорно не дают маме поиграть. Все мячи отобрали, — комментирует происходящее сибирячка Анна Новикова.
На кадрах видно, как Норди выныривает из бассейна и достает оттуда шары. Герда быстро ориентируется и пытается забрать свое. В честной и упорной борьбе «молодой маме» удается остаться победительницей.
Сибиряков рассмешило такое поведение Герды:
— Мишки, дайте маме поиграть.
— Наконец-то и Герду заинтересовали игрушки.
— Вот она какая сибирская красавица!
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