«Дайте маме поиграть!»: медведица Герда не поделила с детенышами шары

Дети не давали маме отдохнуть и поиграть. Фото: Анна НОВИКОВА

Семья белых медведей из новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило давно стали любимцами сибиряков. Ежедневно они выкидывают разные фокусы и не дают своей маме Герде расслабиться.

На днях пенсионерка Анна Новикова, постоянная посетительница зоопарка, сняла, как Норди и Шайна не давали маме поиграть с мячами.

— Медвежата упорно не дают маме поиграть. Все мячи отобрали, — комментирует происходящее сибирячка Анна Новикова.

На кадрах видно, как Норди выныривает из бассейна и достает оттуда шары. Герда быстро ориентируется и пытается забрать свое. В честной и упорной борьбе «молодой маме» удается остаться победительницей.

Сибиряков рассмешило такое поведение Герды:

— Мишки, дайте маме поиграть.

— Наконец-то и Герду заинтересовали игрушки.

— Вот она какая сибирская красавица!

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