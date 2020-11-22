Погода в Новосибирске на 22 ноября 2020 года: синоптики предупредили о гололеде

В городе будет пасмурно, но без осадков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 22 ноября 2020 года будет теплой и без осадков. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— 22 ноября в первой половине дня преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -5, -7 С. На дорогах местами гололедица, — пишут на сайте ФГБОУ «Западно-Сибирского УГМС».

В области столбик термометра опуститься от -5 до -10 градусов. Так же день ожидается без снега и дождей, но на дорогах из-за ночного мороза небольшой гололед.

Как утверждает сервис «Яндекс.Погода» сегодня сибиряки не увидят солнце. Тучи затянут все небо, а температура будет не больше -8 градусов.

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