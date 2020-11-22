Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 ноября 2020 года: показываем, какие районы заражены

Зараженные есть в каждой области региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 ноября 2020 года остается без изменений — зараженные есть в каждом районе области.

— В больницы районов области госпитализирован 1 671 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает региональный оперштаб.

По данным на 22 ноября в области за сутки выявили еще 183 заболевших людей. В отделениях интенсивной терапии находится 203 человека. К аппарату ИВЛ подключено 59 пациентов.

Скончались от COVID-19 еще пять пациентов: мужчины в возрасте 65 и 85 лет, и три женщины. Им было 69, 72, 86 лет.

Карта распространения коронавируса.

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