«Как такого врача вызвать»: сибирячка разделась до белья в поддержку медсестер

Модель хотела поддержать заболевших фанатов и врачей. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева перевоплотилась в медсестру в поддержку заболевших коронавирусом и врачей. Модель сделала образ откровенным — снималась в домашней студии в нижнем белье. Специально для съемки сшила шапочку, а знакомый врач одолжил медицинские инструменты.

— Хотелось привлечь внимание и напомнить — сейчас очень многие болеют коронавирусом, в том числе среди знакомых. Врачи говорят, что пневмоний в этом году гораздо больше обычного, что тревожит, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.

Девушка посоветовала поддерживать здоровье — правильно питаться и ходить в спортзал для укрепления иммунитета. А еще Алиса рризналась, что раньше сама обливалась холодной водой каждый день, причем даже в морозы, и совсем не болела в тот период.

Косплеерша рекомендует правильное питание и обливания на морозе. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

Пользователи соцсетей оценили образ откровенной медсестры и предлагают модели устроиться в больницу:

— С такой медсестрой и поболеть можно, — написал пользователь под ником Анатолий.

— У меня на работе как раз несколько медсестер уволилось. Приглашаю на открытую вакансию, — предложил Аноним.

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