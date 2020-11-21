«Замерзла, зуб на зуб не попадал» - сибирячка прославила росгвардейцев, которые выручили ее на дороге

Бойцы Росгвардии помогли девушке, у которой заглох автомобиль. Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Новосибирской области.

У молодой сибирячки заглохла машина. Это произошло на улице Палласа.

«Никто из проезжающих не остановился помочь, замерзла так, что зуб на зуб не попадал», - рассказала автомобилистка Наташа Иванова в паблике «АСТ-54».

На счастье девушки, мимо ехал экипаж Росгвардии. Бойцы остановились, чтобы разобраться и помочь.

«Подняли капот, стали там что-то смотреть, потом что-то сделали и о, чудо: двигатель завелся», - с благодарностью написала Иванова, отметив, что мужчины еще и угостили ее шоколадкой.

Пост оказался невероятно популярным в соцсети, его прокомментировали сотни подписчиков.

Факт случая на дороге КП-Новосибирск подтвердила Ольга Табатчикова, представитель Управления Росгвардии по Новосибирской области.

- Следуя по маршруту патрулирования в Кировском районе, росгвардейцы увидели на улице Палласа автомобиль марки Toyota, стоящий у обочины с включенными аварийными сигналами. Рядом с машиной находилась встревоженная девушка, - пояснила Табатчикова. - Стражи правопорядка попросили девушку открыть капот, осмотрели моторный отсек и выяснили причину неисправности. Через некоторое время автомобиль удалось завести.

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