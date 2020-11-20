«Сколько холодца потеряно»: под Новосибирском перевернулся грузовик со свиными ушами

Под Новосибирском перевернулся прицеп грузовика: на дорогу из прицепа высыпались свиные уши. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском перевернулся прицеп грузовика: на дорогу из прицепа высыпались свиные уши. Столь необычное ДТП заблокировало движение по одной из полос. Фотографии с места ЧП появились в соцсетях.

— В Коченевском районе на трассе Р-254 перед деревней Буньково опрокинулся прицеп тягача. В результате происшествия на проезжую часть вывалились мешки с частями тел животных, которые заняли одну из полос, — сообщает паблик «АСТ-54».

Фотографии с места ЧП появились в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие сибиряки от души понадеялись, что весь этот провиант теперь не попадет на прилавки. А некоторые, глядя на такую живописную картину, не удержались от шуток:

— Теперь я понял, что значит «ездить по ушам».

— Надеюсь, это не вымоют и не отправят на прилавок.

— Эх, мой любимый деликатес по дороге рассыпался.

— Сколько же тут холодца потеряно, — пишут люди.

Столь необычное ДТП заблокировало движение по одной из полос. Фото: "АСТ-54"

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