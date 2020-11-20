Фото: Влад КОМЯКОВ

19 ноября в 14.55 кнопка тревожной сигнализации была нажата в супермаркете на улице Б. Богаткова. Прибывший через 4 минуты экипаж ГБР с трудом смог попасть в магазин - в тамбуре путь преграждало тело мужчины, не подающего признаков жизни. Администратор рассказала, что он, совершив в магазине покупки и расплатившись, пошел к выходу, но внезапно закричал, упал и перестал двигаться! Испуганные продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации.

Бойцы ГБР установили, что мужчина жив, а молчит и не двигается, потому что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и попросту заснул. Медицинская помощь в данном случае не потребовалась: «гвардейцы» бережно разбудили пьяного и проводили до подъезда - выяснилось, что мужчина живет в том самом доме, где и расположен магазин.